Названо число туристов, отдохнувших в России летом 2022 года | 360°

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Названо число туристов, отдохнувших в России летом 2022 года

Глава Ростуризма Догузова: с мая по август в России отдохнули 25 миллионов человек

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Отдых внутри страны в период с мая по август выбрали 25 миллионов россиян. Этот показатель превзошел данные за 2021 год. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«Подвели предварительные итоги высокого летнего сезона. В период с мая по август в стране отдохнули около 25 миллионов россиян, что превзошло показатели прошлого года и допандемийные», — написала она.

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Ранее на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Догузова сообщала, что по итогам 2022 года ожидается туристический поток на уровне 61 миллиона человек.

Также сообщалось, что у жителей России возрос спрос на туры выходного дня и шопинг-поездки в Белоруссию. Продажи путевок в соседнюю страну увеличились более чем на 60%, отметила она.

Президент РФ Владимир Путин ранее призывал сделать путешествия доступными для всех россиян. По его мнению, отдых хорошо сказывается на качестве жизни и здоровье.

Туризм

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