Шопинг в Белоруссии получил особую популярность у россиян

У россиян вырос спрос на шопинг-поездки и туры выходного дня в Белоруссию. Об этом рассказали на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам руководителя отдела «Средняя полоса РФ и страны СНГ» туроператора «Дельфин» Анны Овсянкиной, продажи путевок в Белоруссию увеличились более чем на 60%.

Большинство россиян, как обычно, ездят в соседнюю страну на поезде и селятся в отелях или санаториях. Но при этом растет доля туристов и путешественников на автомобилях.

«Доля сити-туров благодаря такой шопинг-аудитории составляет в продажах „Мультитур“ уже 10–15% от всех бронирований по направлению. А у туроператоров Fun & Sun и PAC Group доля сити-туров в Белоруссию в этом году еще выше: 45–50%», — подсчитали в АТОР.

В ассоциации отметили, что россиян привлекает возможность делать покупки по карте «Мир», ее принимают даже в брендовых магазинах.

До этого Ассоциации компаний интернет-торговли рассказали, что жители России стали на 43% больше тратить на покупки в интернете в первом полугодии 2022-го. Они составили 2,3 триллиона рублей, 2,2 из них пришлись на российские интернет-магазины.