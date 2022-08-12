Отдых в России выбрали в этом году более 34 миллионов человек

За этот год отдых в России провели уже более 34 миллиона человек. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передали в ТАСС.

По ее словам, отрасль продолжает хорошо восстанавливаться.

«По внутреннему турпотоку: у нас в стране уже отдохнуло более 34 миллиона человек, это больше, чем в прошлом году, и даже чуть больше, чем в доковидном 2019 году, по итогам 2022 года мы ожидаем турпоток на уровне 61 миллиона человек», — сообщила Догузова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным о развитии индустрии туризма и гостеприимства.

Также по программе детского туристического кешбэка в этом году уже продали 845 тысяч путевок в детские лагеря.

«Еще один модуль туристического кешбэка — это детская программа. У нас за два года воспользовалось 1,2 миллиона детишек, из них 845 тысяч в этом году», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что у россиян вырос спрос на шопинг-поездки и туры выходного дня в Белоруссию. Продажи путевок в Белоруссию увеличились более чем на 60%.