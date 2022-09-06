Путин призвал сделать путешествия доступными для всех россиян | 360°

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Путин призвал сделать путешествия доступными для всех россиян

Путин призвал правительство расширить возможности для отдыха россиян с разным достатком

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Крайне важно, чтобы россияне с разным уровнем дохода могли посещать здравницы, курорты, достопримечательности и отдыхать у моря. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

Он рассказал об этом на профильном заседании президиума Госсовета.

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«Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий», — заявил Путин.

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По его словам, такой отдых должен хорошо сказываться на здоровье, настроении и качестве жизни. Также он подчеркнул важность учета интересов граждан в этой и других сферах.

Путин сказал, что россиянам должны быть доступны посещения традиционных здравниц и курортов. По мнению президента, также важен отдых граждан у моря. Он сказал, что россияне должны познакомиться со столичными городами и другими культурно-историческими центрами. Также он упомянул природу страны, в том числе Дальнего Востока и русского Севера.

Туризм

Владимир Путин

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