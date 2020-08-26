Спасатели справились с лесным пожаром, который бушевал несколько дней под Анапой. Об этом сообщили в МЧС.

«В 17:25 26 августа объявлена ликвидация пожара на территории МО город-курорт Анапа между населенными пунктами Большой и Малый Утриш», — сказали в пресс-службе МЧС, которую цитирует ТАСС.

Ранее в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать на площади в 130 гектар примерно в 12:00 26 августа. В самом заповеднике «Утриш» огонь распространился на территории в 65 гектаров. Его тушением занимались авиационные и наземные техники спасательных служб.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю опубликовало видео, на котором показало процесс тушения возгорания. На кадрах видно, что в устранении огня участвовали как спасатели, которые добирались до места горения пешком, так и спецтехника. В том числе — вертолет, которые брал воду в море, чтобы потом сбросить ее на пламя.

Пожар в Малом Утрише начался 24 августа в районе 12 часов дня — люди, которые отдыхали на побережье увидели, как над заповедников появились языки пламени и столб дыма.

Очевидцы рассказали «360», что пожар сперва был на небольшой территории, и туристы начали самостоятельно тушить огонь. Они выстроились в цепочку до моря и передавали емкости с водой, которыми пытались залить огонь. Однако добраться до вершины горы было практически невозможно без специальной техники — по словам отдыхающих, она приехала на место лишь через несколько часов.