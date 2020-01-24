Названа опасность использования банковских карт подростками

Большинство российских подростков платят в магазинах не наличкой, а картами. С одной стороны это удобно: родители кладут деньги и могут увидеть, сколько ребенок потратил. Но зачастую мошенники нацелены именно на несовершеннолетних.

Специалисты компании QIWI выяснили, что из тех, кто пользуется платежными системами, 90% младше 18 лет. А 70% людей начинают оплачивать свои покупки безналом до 14 лет, пишет газета «Известия».

Получить кредитку могут даже шестилетние дети. Карта им выдается как дополнительная к родительскому счету. Взрослые могут класть на нее деньги и следить за расходами. Банки уверены, что безналичная оплата помогает развить финансовую грамотность у детей, но эксперты так не считают.

«Ребенок распоряжается деньгами, не ощущая трудозатрат на их зарабатывание. Дети не задумываются об остатке на счете, потому что, если понадобится, родители добавят. У маленького потребителя не формируется баланс „доходы-расходы“», — пояснил управляющий по стратегическому маркетингу ПСБ Андрей Бархота.

Специалисты компании Bi.zone, принадлежащей Сбербанку, говорят, что каждой 10-й жертвой мошенников становятся молодые люди до 20 лет. В ЦБ советуют родителям всегда рассказывать подросткам о такой угрозе и ставить лимит на карту.

Как ранее рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, мошенники могут украсть деньги с карты, если вы часто пересылаете ее фото в соцсетях или мессенджерах.