Мошенники получают доступ к банковским картам россиян не только в теневом сегменте Сети. Утечка может произойти из-за частых пересылок фото «пластика» в социальных сетях и мессенджерах. Такое заявление сделал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт, это не так — их легко можно достать в теневом интернете и не только», — сказал Кузнецов. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, люди очень беспечно относятся к своим персональным данным. Кузнецов подчеркнул, что утечкой уже можно считать пересылку кому-то фото своей банковской карты.

«С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», — отметил он.

Представитель Сбербанка также пояснил, что с помощью полученной информации мошенники могут начать обрабатывать потенциальную жертву. Обычно они делают это с помощью методов социальной инженерии.

В конце прошлого года «Сбербанк» рассказал про самые популярные схемы кражи денег с карт. Так, мошенники могут представиться сотрудником службы безопасности банка. Специалисты, работающие в банковской сфере, рекомендуют заканчивать разговор при просьбе предоставить данные интернет-банка или самой карты.

Ранее Роскачество посоветовало россиянам избегать уличных банкоматов.