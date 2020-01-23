Доля клиентов российских банков снизилась на 2 п. п.

Финансовые сервисы, предлагаемые банками РФ, не пользуются той популярностью, которой могли бы. Причинами являются низкие доходы россиян и их страх перед дефолтом кредитных организаций.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на проведенный Центробанком опрос по доступности банковских услуг, за последний год число россиян, которые обходятся без банковского счета выросло с 10,6% до 12,5%. Исследование было проведено в мае–июне 2019 года.

Подавляющее большинство граждан страны все-таки пользуются услугами банков, но активно к ним прибегает лишь половина клиентов. И все-таки, результаты исследования ЦБ показывают, что доступность банковских сервисов растет, что свидетельствует об оздоровлении экономики. Снизить долю «серых платежей» поможет дальнейшая цифровизация процессов и возможность открыть счет дистанционно.

По данным ЦБ, в 2017 году примерно половина не имевших счета граждан его получили за счет перевода бюджетников и пенсионеров на карту «Мир». Аналитик «Финама» Сергей Дроздов сообщил изданию, что, для страны с развивающейся экономикой, Россия имеет неплохую долю граждан, имеющих банковские счета. Это 87,5% населения.

Чаще других банковскими услугами пользуются жители Северо-Западного федерального округа. Речь идет о 96,1% жителей. В Центральном и Уральском округах с работой финансовых сервисов знакомы 90,1% и 89,6% соответственно. Самый низкий процент использования услуг банков зафиксирован в Приволжском федеральном округе — 80,6%.

Во второй декаде января стало известно, что вскоре россияне смогут оставлять электронные чаевые в ресторанах и кафе. Эта функция должна появиться в Системе быстрых платежей (СБП).