Осторожно, мошенники! Как обезопасить свой аккаунт в соцсетях от взлома

Для Ирины Макеевой из Москвы стал неприятным сюрпризом взлом ее аккаунта в Instagram. На странице появились мольбы о помощи и сбор средств на якобы срочное лечение мамы.

«Первая публикация — банально там, SOS, помогите, происшествие, мама там умирает и все на свете. Вторая публикация была — заключение врача, без фамилии. И третья, что меня шокировало, это мой паспорт действительный. Я так поняла, что они взломали мою почту „Яндекс“. Там были мои паспортные данные. И вот оттуда они увели», — рассказывает пострадавшая Ирина Макеева.

Источник фото: телеканал «360»

К удивлению Ирины, некоторые подписчики не удосужились проверить правдивость информации и уже отправили свои деньги на карту мошенникам.

«Присылали, один человек даже 13 тысяч прислал. Потому что все в шоке были. Всех подкупило заключение и паспорт, потому что на фото видно, что это не фотомонтаж какой-то», — делится Ирина.

Отыскать кибершантажистов нелегко, но в российской судебной практике уже существуют судебные решения с реальными сроками заключения за подобное онлайн-мошенничество.

Источник фото: телеканал «360»

«Если это особо крупный размер, то, соответственно, возможно лишение свободы на срок до пяти лет. Также это нарушение статьи Уголовного кодекса, норм статьи о доступе к личной компьютерной информации, которая также охраняется законом, в соответствии с чем злоумышленникам придется возместить также и ущерб, который был нанесен лицам, которые переводили данные денежные средства», — пояснила юрист Асия Мухамедшина.

Источник фото: телеканал «360»

Не ленитесь подключать двухфакторную аутентификацию — это способ доступа в аккаунт при помощи комбинации двух компонентов, например, пароля и сотового телефона.

«Не потерять свои данные и свои аккаунты достаточно легко. Нужно пользоваться двойной аутентификацией и стараться не посещать непроверенные ресурсы, не скачивать непроверенные файлы», — сказал руководитель отдела защиты бренда Group-IB Антон Долгалев.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме этого, не забывайте отвергать любые предложения сторонних услуг от непроверенных лиц, например, раскрутку и ведение вашего аккаунта. И, разумеется, необходимо постоянно придумывать оригинальные пароли.