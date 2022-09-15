Названа дата похорон главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина | 360°

Общество 15 сентября 2022, 12:05 Поделиться Telegram

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Viber Названа дата похорон главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина Главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина похоронят на Троекуровском кладбище РИА «Новости»

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Прощание и похороны главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина пройдут в ближайшую пятницу, 16 сентября. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Гражданская панихида и отпевание начнутся в 12:00 на Троекуровском кладбище Москвы. Похоронят Сунгоркина на Аллее журналистов.

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Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин скончался в минувшую среду, 14 сентября, в возрасте 68 лет. В это время он находился в экспедиции в Хабаровском крае, где собирал материал для книги о дальневосточном первопроходце Владимире Арсеньеве.

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Причиной ранней смерти журналиста стал инсульт.

Свои соболезнования родным и близким журналиста выразили президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, представители правительства, дипломаты и сотрудники СМИ.

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