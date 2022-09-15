Названа дата похорон главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина | 360°

Все новости

Эксклюзив

15 сентября 2022, 12:19

Путин и Си Цзиньпин наметят ключевые направления для сотрудничества в экономической сфере на полях ШОС

Здоровье

15 сентября 2022, 12:16

Впервые с марта количество новых случаев COVID-19 превысило 55 тысяч

Реклама

Общество

15 сентября 2022, 12:05

Названа дата похорон главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина

Эксклюзив

15 сентября 2022, 12:03

Политолог объяснил глупость плана ЕС и США давить на страховщиков судов с российской нефтью

Подмосковье

15 сентября 2022, 12:02

Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль показов электротеатра «Станиславский»

Мир

15 сентября 2022, 12:00

Власти Кривого Рога подорвали дамбу из-за подъема воды в Ингульце

Подмосковье

15 сентября 2022, 11:46

Мемориальную доску Владимиру Соломатину открыли на Спортивной улице в Дзержинском

Власть

15 сентября 2022, 11:46

Кремль не стал возлагать надежд на нового посла США в России

Мир

15 сентября 2022, 11:46

Боррель заявил о желании части европейцев прекратить поддержку Украины

Общество

15 сентября 2022, 12:05

Названа дата похорон главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина

Главного редактора «Комсомольской правды» Сунгоркина похоронят на Троекуровском кладбище

Читать 360tv в

Прощание и похороны главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина пройдут в ближайшую пятницу, 16 сентября. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Гражданская панихида и отпевание начнутся в 12:00 на Троекуровском кладбище Москвы. Похоронят Сунгоркина на Аллее журналистов.

Реклама

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин скончался в минувшую среду, 14 сентября, в возрасте 68 лет. В это время он находился в экспедиции в Хабаровском крае, где собирал материал для книги о дальневосточном первопроходце Владимире Арсеньеве.

Реклама

Причиной ранней смерти журналиста стал инсульт.

Свои соболезнования родным и близким журналиста выразили президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, представители правительства, дипломаты и сотрудники СМИ.

Умер главред "Комсомольской правды" Сунгоркин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама