Причиной смерти главреда «Комсомольской правды» стал инсульт | 360°

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Viber Причиной смерти главреда «Комсомольской правды» стал инсульт Главред «Комсомольской правды» Сунгоркин умер от инсульта РИА "Новости"

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Причиной смерти главного редактора «Комсольской правды» Владимира Сунгоркина стал инсульт. Об этом сообщил источник.

Заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Гамов в беседе с «360» подтвердил смерть от инсульта.

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«Да, это произошло сегодня. Инсульт. Он умер в Хабаровском крае, Сунгоркин всегда любил Приморье и Владивосток, он же родом оттуда», — заявил Гамов.

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По словам заместителя, Сунгоркин находился в Хабаровском крае в командировке.

«Это катастрофа для меня, я 29 лет отработал в „Комсомолке“. Это был гений журналистики, блестящий профессионал. С ним было нескучно. С ним было тяжело, но интересно. Владимир всегда бегал, никогда пешком не ходил», — добавил Гамов.

О смерти Сунгоркина стало известно утром 14 сентября. Он занимал пост главного редактора «Комсомольской правды» и являлся гендиректором ЗАО «Комсомольская правда».

В 2003 году еженедельник «Новый взгляд» и журнал «Карьера» внесли его в топ-5 самых влиятельных медиаменеджеров России.

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