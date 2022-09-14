Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин | 360°

Общество 14 сентября 2022, 21:05 Поделиться Telegram

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Viber Человек, который всегда шел вперед. Чем запомнится Владимир Сунгоркин Жизнь и карьера главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина Фото kremlin.ru

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Ушел из жизни главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Журналисту было 68 лет, и большую часть жизни он посвятил своей профессии. Отлично разбиравшийся в своем деле, честный и решительный человек, Сунгоркин смог не только спасти любимую газету, но и сделать ее современным изданием, которое говорит со своим читателем на одном языке.

Главный редактор газеты «Комсомольская правда», медиаменеджер Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября. Журналисту стало плохо, когда он находился в Хабаровском крае. Врачи диагностировали инсульт, но спасти своего пациента не смогли.

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким журналиста. Также слова поддержки родственникам, коллегам и друзьям Сунгоркина прозвучали от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

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Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал, что Сунгоркин на Дальнем Востоке проводил отпуск с друзьями. Главный редактор RT Маргарита Симоньян и дипломат Мария Захарова вспомнили, как ходили с главредом «Комсомолки» за грибами, и выразили свои соболезнования его вдове и детям.

Владимир Сунгоркин. Фото Telegram-канала Kotsnews

Сломанная нога как пропуск в вуз

Владимир Сунгоркин родился летом 1954 года на Дальнем Востоке, в военном городке под Хабаровском. По отцовской линии его предки были удмуртскими крестьянами из Поволжья. В XIХ веке их переселили на Байкал. Отец журналиста прошел Великую Отечественную войну и был награжден медалью «За боевые заслуги», писал сайт kp.ru.

После войны мичман Николай Сунгоркин продолжил службу на флоте. На досуге он писал о боевом пути своего 5-го Отдельного Ордена Отечественной войны дивизиона речных кораблей Краснознаменной Амурской флотилии. Позднее он объединил свои очерки в сборник «История Краснознаменной Амурской флотилии».

Не удивительно, что сын фронтовика после школы поступил на факультет журналистики в Дальневосточном государственном университете во Владивостоке. Впрочем, сам он не скрывал, что поступил совершенно в вуз благодаря случаю. Хотя будущий журналист и читал книги запоем, но в школе учился довольно слабо.

Накануне экзаменов Сунгоркин неловко оступился и сломал ногу. Так что в приемную комиссию он явился в гипсе. Преподаватели решили, что тощий веснушчатый паренек — калека, и пожалели, несмотря на то, что баллов абитуриенту едва хватало для поступления. Потом, конечно, разобрались, да только «инвалида» уже зачислили в студенты.

Сибирь — Владивосток — Москва

Бывшие однокурсники вспоминали, что Сунгоркин был всегда с открытой душой, веселый, начитанный и бедный, как все студенты. Он частенько наведывался к соседкам по общежитию, одалживая хлеб или сахар. При этом он хорошо учился и всегда с отличием проходил производственную практику.

Получив диплом в 1976 году, Сунгоркин не сразу начал работать в газете «Комсомольская правда». Молодой специалист поехал на главную стройку страны — Байкало-Амурской железнодорожную магистраль. Там, на БАМ, журналист провел без малого пять лет. Потом еще четыре года был корреспондентом газеты «Советская Россия».

Карьера складывалась прилично, маячили неплохие перспективы «по партийной линии». Но когда в 1985 году раздался звонок из Москвы с предложением возглавить отдел рабочей молодежи в «Комсомольской правде», Сунгоркин сразу же согласился.

Прихожу в отдел, а там даже вешалки нет, и это никого не заботит — у них плащи в куче валяются. Я абсолютно уверен, что руководитель должен быть хорошим хозяйственником. Я пошел купил здоровых гвоздей, прибил и сказал: «Здесь все будут вешать одежду». Потом я переставил столы Владимир Сунгоркин главный редактор газеты «Комсомольская правда».

На этом адаптация нового начальника и закончилась. Кстати, там же, в редакции, в свой первый рабочий день он увидел будущую жену. И тут же принялся за ней откровенно ухаживать «со всей наглой непосредственностью рабочего парня».

Владимир Сунгоркин в редакции, 2010 год. Фото: wikipedia.org

Профессионализм и желание работать для людей

Знание своего дела и хваленая хозяйская хватка Сунгоркина потом не раз буквально спасали газету. Он каким-то шестым чувством ощущал надвигающиеся перемены и успевал сделать упреждающий удар. А ведь в то время гибли такие, казалось бы, непотопляемые гиганты советских СМИ, как «Труд» и «Правда».

Сунгоркин успел первым организовать коммерческую службу, а дело было в 1988 году, когда даже само слово «коммерсант» встречалось лишь в книжках. Понимая, что люди будут покупать газету, которую им удобно читать, Сунгоркин решительно отказался от огромных черно-белых полос формата А2. А потом взял власть в газете в свои руки.

«Прежде чем стать главным редактором и гендиректором „Комсомолки“, пришлось пережить три редакционные войны. А это интриги, скандалы, истерики <…> В конечном итоге власть мы захватили по рейдерской схеме. Просто выкупили большинство акций. При этом я уверен, что спасал газету, которая шла ко дну», — вспоминал Сунгоркин.

Это действительно спасло «Комсомолку», хотя пришлось принять немало непопулярных и просто непонятных коллективу решений вроде ставки на интернет, за которым главред сразу разглядел большое будущее. Однако больше всего помогали честность, желание работать для людей и высочайший профессионализм.

Во многом именно благодаря этому Сунгоркин мог открыто дружить и с людьми из высших эшелонов власти, и с бывшими сотрудниками. Он искренне радовался присуждению Нобелевской премии Дмитрию Муратову и был доверенным лицом на выборах-2018 президента РФ Владимира Путина.

Встреча Владимира Путина с Владимиром Сунгоркиным, 2015 год. Фото: kremlin.ru

Главное — не останавливаться

Сунгоркин сравнивал деловую жизнь со сплавом по реке: только ты сам ответственен за то, когда заметишь пороги, и ты сам решаешь, как их обойти. Можно ошибаться — сплошных удач не бывает, но нужно всегда быть решительным, принимать решения и понимать меру своей ответственности. Делай что должен, и будь что будет.

Он никогда не стеснялся ни полуголодного детства, ни комсомольской юности, ни партийного билета. Всегда признавал ошибки, но никогда не останавливался на достигнутом. Журналист с удовольствием отдыхал в тайге, хотя мог себе позволить самый фешенебельный заграничный курорт.

Перед смертью Сунгоркин собирал материал о своем тезке, также безоглядно влюбленном в Дальний Восток — русском путешественнике, этнографе и писателе Владимире Арсеньеве. Его книги легли в основу фильма японского режиссера Акиры Куросавы, который был удостоен награды «Оскар» в 1975 году.

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