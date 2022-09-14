Воробьев выразил соболезнования семье главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина | 360°

Общество 14 сентября 2022, 11:06 Поделиться Telegram

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Viber Воробьев выразил соболезнования семье главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина Губернатор Воробьев: Сунгоркин был настоящим профессионалом, всегда шел в ногу со временем Пресс-служба губернатора Московской области

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Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин был настоящим профессионалом и всегда шел в ногу со временем, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил соболезнования родственникам, коллегам и друзьям журналиста.

«Настоящий профессионал, всегда умевший идти в ногу со временем. Очень любил нашу страну и делал много добрых дел для Подмосковья. Соболезнования семье и близким», — написал Воробьев в своем Telegram.

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О смерти Сунгоркина стало известно 14 сентября. Он умер в возрасте 68 лет. По данным источника «360», причиной смерти стал инсульт. Информацию о кончине Сунгоркина подтвердил замредактора отдела политики газеты Александр Гамов.

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Дата и место прощания с главным редактором «Комсомольской правды» пока не известны.

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