Воробьев выразил соболезнования семье главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина | 360°

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Воробьев выразил соболезнования семье главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина

Губернатор Воробьев: Сунгоркин был настоящим профессионалом, всегда шел в ногу со временем

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Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин был настоящим профессионалом и всегда шел в ногу со временем, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил соболезнования родственникам, коллегам и друзьям журналиста.

«Настоящий профессионал, всегда умевший идти в ногу со временем. Очень любил нашу страну и делал много добрых дел для Подмосковья. Соболезнования семье и близким», — написал Воробьев в своем Telegram.

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О смерти Сунгоркина стало известно 14 сентября. Он умер в возрасте 68 лет. По данным источника «360», причиной смерти стал инсульт. Информацию о кончине Сунгоркина подтвердил замредактора отдела политики газеты Александр Гамов.

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Дата и место прощания с главным редактором «Комсомольской правды» пока не известны.

Андрей Воробьев

Умер главред "Комсомольской правды" Сунгоркин

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