Медики заявили, что состояние здоровья Навального значительно улучшилось — сейчас его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Однако долгосрочные последствия случившегося для его здоровья по-прежнему нельзя исключать.

Ранее сотрудники томского Роспотребнадзора завершили проверку действий российских медиков при госпитализации Алексея Навального с рейса Томск — Москва 20 августа. Ему стало плохо в самолете, из-за чего борт совершил экстренную посадку в Омске. Местные врачи смогли спасти жизнь пациенту, но не нашли в его организме признаков яда. По просьбе родных блогера, его перевезли в немецкую клинику «Шарите» для дальнейшего лечения.

Через несколько дней немецкие медики заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Позже правительство Германии заявило, что в его организме якобы обнаружили яд «Новичок», который обладает нервно-паралитическим действием. Берлин утверждает, что блогера отравили на территории России. Москва заявила, что готова всесторонне взаимодействовать с Германией, чтобы выяснить, что произошло с Навальным на самом деле.