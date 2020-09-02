В Кремле заявили о готовности сотрудничать с Германией по делу Навального

Россия готова всесторонне взаимодействовать с Германией по выяснению ситуации вокруг Алексея Навального. Однако Берлин не ответил на ранее отправленные официальные запросы.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он отметил, что Москва «не может квалифицированно отреагировать» на заявления немецкой стороны об отравлении, так как нет официальных ответов на российские запросы.

До вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было Дмитрий Песков.

В МИД РФ отметили, что неделю назад Генеральная прокуратура РФ обратилась к Министерству юстиции ФРГ с официальным запросом. В нем ведомство изложило данные о ходе следствия в России и попросило сообщить подробности от немецких врачей об обследованиях и лечении Навального. Минюст Германии подтвердил получение, однако пока обратной связи не предоставил.

Дипведомство также добавило, что омские врачи дважды направляли запросы в берлинскую клинику. В первый раз сразу после транспортировки Навального. В нем медики сообщили, что готовы оказать все возможное содействие в диагностике. В ответ немецкие врачи лишь поблагодарили за беспокойство.

Второе письмо было отправлено после заявления немецких коллег об «отравлении». Российские врачи попросили изложить данные, на основе которых сделаны такие выводы. Ответа до сих пор не поступило.

Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами МИД РФ.

В МИД призвали к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов. Напомнив, что Россия до сих пор ожидает официальных ответов от германской стороны.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, во время перелета из Томска в Москву. Он впал в кому. Самолет экстренно приземлился в Омске, Навального поместили в реанимацию.

22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику. Немецкие врачи считают, что политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.