Роспотребнадзор завершил проверку после госпитализации Навального

Сотрудники Роспотребнадзора завершили проверку из-за госпитализации Алексея Навального. Результаты проверки пока не разглашаются.

Действия при госпитализации Алексея Навального с рейса Томск-Москва проверили сотрудники томского Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. Результаты проверки переданы в прокуратуру, озвучить их пока не могут из-за следственных мероприятий.

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Из-за резкого ухудшения самочувствия пилот экипаж принял решение экстренно посадить самолет в Омске. Местным врачам удалось спасти блогеру жизнь, при этом ядов в организме медики не нашли. Однако по просьбе родственников Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите».

Ранее в пресс-службе клиники сообщили, что новой информации о состоянии Навального нет. Накануне аналитики подсчитали примерную стоимость лечения в «Шарите». По словам Бориса Долинского, лечение стоит 1500 евро в сутки. А перелет мог обойтись от 40 тысяч до 75 тысяч евро.