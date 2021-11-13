Натравившего собаку на женщину жителя Мытищ отправили в СИЗО на 2 месяца

Суд отправил в следственный изолятор жителя Мытищ, который натравил на женщину свою собаку. Он пробудет за решеткой ближайшие два месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 35-летнего обвиняемого в хулиганстве в Мытищах меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 января 2022 года», — сообщили в надзорном ведомстве.

На днях житель Мытищ чуть не сбил прогуливавшуюся женщину, а потом натравил на нее собаку — животное покусало ее за руку и плечо. После этого случая пострадавшая Юлия стала бояться выходить на улицу, рассказал «360» ее отец Петр.

Источник в правоохранительных органах Подмосковья сообщил, что арестованный любитель собак ранее был судим и провел год в колонии. Сам он родом из Ельца. В Мытищах мужчина живет с женой и ребенком, работает в автосервисе.