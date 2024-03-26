Общество 26 марта 2024, 22:22 «Настоящие герои». Губернатор Брянской области наградил военных за задержание террористов Губернатор Богомаз наградил военных, задержавших террористов из Crocus City Hall РИА «Новости»

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил бойцов полка «Ахмат-Россия», участвовавших в задержании террористов, устроивших стрельбу в Crocus City Hall. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор сообщил, что награды получили военнослужащие группировки прикрытия государственной границы, которые отличились в ходе задержания террористов. В их составе были бойцы «Ахмата».

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«Эти мужественные люди, настоящие герои, выполняют задачи по обеспечению безопасности жителей Брянской области и всей страны», — написал глава региона.

Богомаз поблагодарил военных за совместные действия по задержанию опасных преступников. Он добавил, что благодаря их работе террористы понесут заслуженное наказание.

Нападение на Crocus City Hall произошло в пятницу вечером, 22 марта. Террористы ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути. После этого они подожгли здание и попытались скрыться. Злоумышленники ехали по трассе М-3 «Украина» со скоростью более 140 километров в час. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Сотрудник СОБРа рассказал, что один из террористов пытался спрятаться, сидя на дереве.