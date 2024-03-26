Происшествия 26 марта 2024, 14:03 Террористы скрылись из Crocus City Hall на скорости выше 140 км/ч РИА «Новости»: боевики уехали из Crocus City Hall по трассе в сторону Украины

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Машина исполнителей теракта в Crocus City Hall попала на камеру видеофиксации. Преступники мчались со скоростью выше 100 километров в час в сторону Украины, сообщило РИА «Новости».

Камера зафиксировала белый Renault на трассе М-3 «Украина» из Москвы в 21:08. Машина мчала с сильным превышением скорости — 141 километр в час. На этом участке пути легковым автомобилям разрешалось ездить не быстрее 90 километров в час, грузовым — 70 километров в час.

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Подозреваемых схватили в Брянской области на границе с Украиной. Они ехали к заготовленному с украинской стороны окну для перехода государственной границы. Оперуполномоченный Никита Пушкарев рассказал «Известиям», что в поисках преступников пришлось прочесывать лес. Один из боевиков спрятался на дереве. На допросе задержанный заявил, что купить машину ему помог некий «куратор Абдуло».