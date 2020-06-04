Родителей-алкоголиков хотят лечить принудительно. Все ради детей, но как бы не стало хуже

Злоупотребляющих алкоголем родителей, уличенных в жестоком обращении с детьми, предложили направлять на принудительное лечение. Поправки в КоАП и Уголовный кодекс сейчас готовят в Госдуме. Мнения наркологов разделились. Одни считают инициативу здравой. Другие убеждены, что невозможно насильно вылечить зависимость.

Депутаты готовят законопроект, разрешающий направлять жестоко обращающихся с детьми родителей-алкоголиков на принудительное лечение в наркологические диспансеры. Поправки также разрешат установить административный надзор и ряд ограничений тем, кто был осужден по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По данным экспертов СПбГУ в 2016–2019 годах суды вынесли 222 приговора по статье 156 УК РФ. Оказалось, что в 60% случаев родители злоупотребляли спиртным. 76% осужденных — матери-алкоголички.

31 мая в Крыму пропала шестилетняя девочка, которую отец доверил пьяному другу. Нетрезвый мужчина изнасиловал и убил ребенка. В Самарской области нетрезвый отец убил четырехмесячную дочку утюгом. Там же другой выпивший мужчина до смерти забил годовалую малышку.

Дать передышку

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина согласна с идеей принудительного лечения родителей-алкоголиков. Как правило запойные отказываются от добровольного лечения, а из-за их нежелания страдают дети.

«Большинство таких преступлений совершается на почве алкоголя. Трезвые такое редко совершают. Поэтому безусловно, нужно вносить поправки и в КоАП и в УК», — добавила она.

Принимать решение о принудительном лечении запойных родителей могли бы региональные и муниципальные власти вместе с органами опеки. Как правило, они располагают информацией о неблагополучных семьях. На психологическом здоровье ребенка, уверена парламентарий пропажа такого родителя не скажется.

«Наоборот, на какой-то период семья освободится от этого алкаша. Ни один ребенок не хочет видеть пьяниц. Можно будет передохнуть, пока папа или мама лечатся. Так что нужно помочь людям, которые сами не могут справится. Государство должно позаботиться о людях, которые еще не совсем спились, помочь им», — пояснила парламентарий.

К остальным, считает Вторыгина, можно применять закон о профилактике домашнего насилия, который рассматривают в Госдуме. В нем прописаны меры психологического воздействия на дебоширов и предусмотрена возможность примирения сторон.

Деньги и ресурсы

Термина «принудительное лечение» в России нет, отметил главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн. Однако обязать родителей-алкоголиков обследоваться и лечиться нужно. Такие люди могут нанести непоправимый вред ребенку. Все разговоры о невозможности принудительно вылечить человека от зависимости медик считает заблуждением. Если пьяниц изолировать, то после отрезвления почти у всех «голова придет на место, хотя бы частично». А тогда с людьми можно уже договариваться и лечить.

По словам Брюна, сутки лечения алкоголика или наркомана в диспансере Москвы обходятся в четыре тысячи рублей. В регионах — дешевле. А если лечение не стационарное, а амбулаторное, то стоит еще меньше.

«Деньги есть. Финансирование наркологической службы предусмотрено в бюджете субъектов федерации. Больничных коек и врачей тоже хватит. Этих людей не так много, на самом деле», — сообщил «360» Брюн.

Неэффективная принудиловка

Все разговоры о том, что при помощи принудительного лечения можно снизить уровень насилия в семье, возникают из-за непонимания того, что этот метод в СССР оказался крайне неэффективным, заявил «360» директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. Невозможно принудительно лечить зависимого, если сам он того не хочет. Это мнение подтверждает мировой опыт лечения наркоманов и алкоголиков.

«А все остальное — это какое-то просто обывательское мнение и проявление определенного невежества. И проявления бытового представления о том, что нужно делать в отношении людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью», — рассказал «360» Зыков.

По его словам, полностью вылечить человека от наркомании или алкоголизма невозможно. Это хронические заболевания, которые, однако, допускают длительную ремиссию. Иногда они могут продлиться всю жизнь. Но для этого человеку придется изменить свою жизнь, и никто за него не сможет отказаться от неблагополучной компании, насильственно заставить его духовно развиваться, нравственно расти.

К тому же медик не исключил возможностей для злоупотреблений. Когда, например, жены будут отправлять на принудительное лечение мужей, чтобы получить основание для лишения родительских прав. Как это было в советское время, когда существовали лечебно-трудовые профилактории.

«ЛТП были тюрьмами для алкоголиков и наркоманов в системе МВД. Врачи в погонах, колючая проволока и так далее. И мы знаем, как злоупотребления приводили туда людей, у которых вообще не было никакой зависимости», — заключил он.