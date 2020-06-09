Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП

«Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после аварии артист также признал свою вину. Допрос может пройти позже.

Ефремов попал в аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Он врезался в грузовик, который ехал в противоположном направлении. Водителя машины экстренно госпитализировали. Утром стало известно, что мужчина скончался.

Актера задержали на месте ДТП. Результаты экспертизы подтвердили, что он был пьян. Позже в СМИ появилась информация, что его отпустили домой под подписку о невыезде.

Сначала на него открыли уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств в пьяном состоянии, повлекших за собой тяжкий вред здоровью. Позже его переквалифицировали. Теперь речь идет об аварии со смертельным исходом, когда виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.