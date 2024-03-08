Общество 08 марта 2024, 08:25 Наличие проблем со сканированием алкоголя в магазинах Москвы опровергли Росалкогольтабакконтроль: проблем со сканированием алкоголя в Москве не было Marcus Brandt/dpa/globallookpress

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В магазинах Москвы вечером 7 марта не было проблем со сканированием алкоголя со стороны системы ЕГАИС. Об этом РИА «Новости» заявили в «Росалкогольтабакконтроле».

«Никаких ограничений в работе системы ЕГАИС нет», — прокомментировали там.

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О массовом сбое на платежных терминалах города в преддверии 8 Марта писали СМИ. Отмечалось, что у многих покупателей не прошла оплата как за спиртное, так и за табачную продукцию. Продавцы не исключили, что это последствие хакерской атаки либо проблем на серверах системы Росалкогольтабакконтроля.

Ранее стало известно, что в Московской области уровень употребления алкоголя снизился на 20% за год. В январе 2023 года показатель достигал 9,3 литра этанола на душу населения, а в январе-2024 — уже 7,2 литра.

В то же время в СМИ появляется информация о росте нелегального оборота алкоголя в России. По мнению гендиректора НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, законодательное ужесточение контроля за алкогольным рынком в стране может лишь повысить объем нелегальных продаж в Сети.