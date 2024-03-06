Подмосковье 06 марта 2024, 11:23 Употребление алкоголя снизилось на 20% за год в Подмосковье Медиасток.рф

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Употребление алкогольных напитков снизилось в Подмосковье. Если в январе прошлого года этот показатель составлял 9,3 литра этанола на душу населения, то в январе 2024-го — уже 7,2 литра.

«Подмосковье снизило коэффициент, показывающий употребление спиртных напитков. Наркологическая служба проводит большую работу в регионе и это дает свои результаты. За год показатель снизился более, чем на 20%», — говорит главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

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Работа ведется как со школьниками и студентами, так и со взрослыми. Специалисты областного наркодиспансера проводят встречи с трудовыми коллективами и круглые столы с профильными специалистами.

Для получения медицинской помощи достаточно обратиться к психиатру-наркологу в наркодиспансере. На сайте МОКНД жители могут проверить, есть ли у них или их родственников проблемы с алкоголем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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