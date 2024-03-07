07 марта 2024, 23:51
Бунт платежных терминалов. Москвичи не смогли оплатить алкоголь на кассах гипермаркетов
Mash: в Москве в преддверии 8 Марта произошел сбой на платежных терминалах
Массовый сбой произошел на платежных терминалах в Москве в преддверии 8 Марта. У многих покупателей не прошла оплата за алкогольную и табачную продукцию, об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Пострадавшие продавцы связывают это с возможной хакерской атакой или проблемами на серверах системы „Росалкогольтабакконтроля“», — написал Mash.
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Авторы разместили ролик, на котором мужчины пытаются приобрести коньяк, водку и коктейли, но платежный терминал не пропускает эту продукцию.
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Праздники
Алкоголь
Мужчины
8 Марта
Москва
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