Общество 06 марта 2024, 10:33 Ужесточение контроля за алкорынком в России связали с повышением объемов продаж нелегального спиртного

Читать 360tv в

Генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что ужесточение контроля за алкогольным рынком в России с помощью законодательных инициатив лишь повышает объемы продаж нелегального спиртного через интернет-сайты.

Ранее СМИ писали, что объемы ежегодного оборота нелегального алкоголя на российском рынке достигли 26% или примерно 200 миллионов литров в год.

Реклама

Эксперт считает, что ужесточения в вопросе алкогольной продукции не работают.

«Почему должны страдать легальные операторы потребительского рынка? <…> Здесь, конечно, нужен какой-то иной подход. И законодательство в этом плане тоже надо как-то менять», — сказал он.

В Сети работает несколько тысяч сайтов, и это при том, что онлайн-продажа спиртной продукции в стране запрещена, напомнил Черниговский.