Общество 03 февраля 2024, 02:49 Найденный в мусоре йоркширский терьер Брюлик обрел нового хозяина Freepik

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Йоркширский терьер, чудом выживший в спрессованном мусоре, обрел новый дом и хозяйку. Об этом сообщила группы компаний «Первый Спецтранс» в своем Telegram-канале «Спецы по отходам».

По данным компании, пса сначала отправили в приют, потом на лечение в ветеринарную клинику, а сейчас он поехал в свой новый дом. Новая хозяйка собаки Наталия сама вышла на связь с компанией и попросила отдать ей потерявшегося питомца.

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«Счастливчик, а теперь он Брюлик, дома! Наталия уже отправила все анализы собаки диетологу, купила необходимые лекарства и расцеловала крошку йорика. Опыт в спасении животных большой, а значит, лучшей семьи Брюлику и не придумать», — написали в компании.

В конце января сотрудники мусороперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге нашли в куче отходов йоркширского терьера. Пес был ухоженным и очевидно домашним — работники предположили, что он случайно забрался в мусорный бак. Сотрудники завода дали собаке кличку Счастливчик, временно оставили у себя и объявили о поиске хозяина.

Ветеринар нашел у собаки серьезные заболевания, в том числе, проблемы с сердцем, печенью и перелом ребер. Скорее всего, часть проблем со здоровьем терьер получил во время поездки в мусоровозе. В понедельник, 29 января, Счастливчику сделали операцию.