29 января 2024, 18:46
Выжившему в мусоре йоркширскому терьеру из Петербурга сделают операцию
Найденному в мусоре в Санкт-Петербурге йоркширскому терьеру проведут операцию
Йоркширскому терьеру из Санкт-Петербурга, выжившему в спрессованном мусоре, сделают операцию. Об этом сообщила в своем Telegram-канале группа компаний «Первый Спецтранс» — оператор по работе с отходами в СЗФО.
Собаку обнаружили на мусорообрабатывающем заводе в Обухове в отходах, доставленных из разных районов города. Поначалу спасенному псу дали кличку Счастливчик, но в приюте назвали Брюликом.
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Пока йорк остается в стационаре под круглосуточным наблюдением. Ветеринары стабилизировали состояние животного, а нефролог разрешил делать питомцу анестезию.
«Теперь можно провести необходимые манипуляции под наркозом и сделать жизнь Счастливчика немного лучше», — отметили в «Первом Спецтрансе».
У йоркширского терьера обнаружили болезни печени и почек, поэтому собаке нужны консультация диетолога и тщательно подобранная диета. Псу также потребуются дорогие препараты для поддержания работы сердца.
Несколько потенциальных хозяев уже заявили о желании забрать Счастливчика домой. Куратор питомца назначит с ними встречи после того, как йорка выпишут из клиники.
После спасения пса из мусора у него выявили несколько серьезных заболеваний, в том числе перелом ребер и коллапс трахеи.
Настоящих хозяев собаки найти не удалось: чип у Счастливчика не обнаружили, а клеймо на теле невозможно прочитать. Несколько человек, потерявших йоркширского терьера, звонили на завод в надежде, что в мусоре нашли их питомца, но приметы не совпали.
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