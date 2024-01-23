Общество 23 января 2024, 11:37 Серьезные болезни нашли у выжившего в мусоре йоркширского терьера из Санкт-Петербурга «Первый Спецтранс»: выживший в мусоре йорк из Санкт-Петербурга сломал ребра Unsplash

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Ветеринар осмотрел найденного работниками мусороперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге йоркширского терьера. У него обнаружили несколько серьезных заболеваний, в том числе проблемы с сердцем, печенью и перелом ребер. Об этом сообщил группа компаний «Первый Спецтранс».

«Он сильно кашляет и в целом чувствует себя не очень. Осмотр показал, что печень сильно увеличена, но это бывает у собак из-за стресса. Также диагностировали сердечную недостаточность, коллапс трахеи и сломанные ребра», — сообщила пресс-служба.

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Часть проблем со здоровьем пес получил во время поездки в мусоровозе. Его привезли на завод в спрессованных в шесть раз отходах, водитель грейфера заметил шевеление после выгрузки на линию измельчителя. Теперь йоркширскому терьеру проведут дорогостоящее лечение.

Чип на теле собаки не нашли, только нечитаемое клеймо. Многие петербуржцы позвонили на завод в надежде, что найденный пес — их пропавший или украденный питомец. Но приметы не совпали. На время поиска настоящих хозяев собаке начали подбирать имя — Счастливчик, Феникс или Феня.

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