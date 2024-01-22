Общество 22 января 2024, 14:37 Терьера обнаружили при разборе отходов на заводе в Петербурге Йоркширского терьера нашли на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге Unsplash

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В Санкт-Петербурге на мусороперерабатывающем заводе в куче отходов обнаружили собаку. Ухоженный йоркширский терьер случайно оказался в баке. Сотрудники на время оставили его у себя и объявили поиски хозяина, сообщила группа компаний «Первый Спецтранс».

«На мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города, нашли мальчика йоркширского терьера. Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная», — сообщила пресс-служба.

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Работники уверены, что собака не могла попасть в бак с мусором специально, и объявили о поиске хозяина. Пса приютили на заводе — накормили, одели и выгуляли.

В Подмосковье специалисты «Мособлпожспаса» помогли лабрадору, который провалился в канализационный колодец. Во время прогулки собака упала в люк на глубину четырех метров. Под Находкой, сообщил RT, спасли «приморского Хатико». Пес три недели сидел на льду в ожидании хозяина.