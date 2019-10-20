Найден один из пропавших без вести при прорыве дамбы

Выжившим оказался 34-летний машинист-бульдозерист. «Сначала числился в пропавших, сегодня нашли. Жив, здоров», — отметил Юрченко.

Разрушенных дамб в Красноярском крае оказалось две Подробнее

Сейчас мужчину опрашивают сотрудники МВД, отметила «Газета.ru».

Дамбу прорвало в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино, на территории золотодобывающего прииска. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Затоплены два общежития временного типа, рассчитанных на около 80 человек.

Погибли 15 местных жителей, 14 госпитализированы. Еще шестерых искали, теперь же неизвестно местонахождение пятерых.

На месте ЧП продолжаются спасательные работы. Утром 20 октября начали разбирать завалы. В районе ввели режим ЧС. А 21 октября в Красноярском крае объявили днем траура по погибшим.

В Красноярск привезли на допрос гендиректора, начальника и мастера горного участка предприятия. На прорыв дамбы могли повлиять нарушения при проведении золотодобывающих работ, сейчас это приоритетная версия.