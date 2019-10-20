Следователи назвали приоритетную версию причины прорыва дамбы в Красноярском крае
Нарушения при проведении золотодобывающих работ могли повлиять на прорыв защитного сооружения, предполагают следователи. Каких именно, пока неизвестно, отметила «Газета.ru».
Ранее в экстренных службах региона считали, что вода хлынула в сторону поселка Щетинкино из-за износа тела плотины, обильных осадков и большого селя.
Дамбу технического водоема прорвало в Курагинском районе края утром 19 октября. ЧП случилось на территории золотодобывающей артели. Вода затопила два общежития, в которых могли находиться до 80 человек. Всего тогда в поселке старателей жили более 170 человек.
Личности 11 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае удалось установитьПодробнее
Погибли 15 человек, шесть пропали без вести, еще 14 госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Следователи задержали директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», а также начальника и мастера горного участка. Правоохранители провели обыски в офисе золотодобывающей организации и изъяли техническую и финансовую документацию.