Следователи назвали приоритетную версию причины прорыва дамбы в Красноярском крае

Нарушения при проведении золотодобывающих работ могли повлиять на прорыв защитного сооружения, предполагают следователи. Каких именно, пока неизвестно, отметила «Газета.ru».

Ранее в экстренных службах региона считали, что вода хлынула в сторону поселка Щетинкино из-за износа тела плотины, обильных осадков и большого селя.

Дамбу технического водоема прорвало в Курагинском районе края утром 19 октября. ЧП случилось на территории золотодобывающей артели. Вода затопила два общежития, в которых могли находиться до 80 человек. Всего тогда в поселке старателей жили более 170 человек.

Личности 11 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае удалось установить Подробнее

Погибли 15 человек, шесть пропали без вести, еще 14 госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следователи задержали директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», а также начальника и мастера горного участка. Правоохранители провели обыски в офисе золотодобывающей организации и изъяли техническую и финансовую документацию.