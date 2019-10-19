День траура по погибшим при прорыве дамбы объявлен в Красноярском крае

«Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе», — говорится в сообщении.

Четверых пострадавших при прорыве дамбы доставят в Красноярск на вертолетах Подробнее

Усс, администрация губернатора, правительство края и законодательное собрание выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

В этот день во всех городах и районах приспустят флаги Красноярского края.

Губернатор поручил региональному Министерству здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим. А правительство края вместе с органами местного самоуправления Курагинского района и федеральными органами исполнительной власти должны организовать работу по ликвидации последствий ЧП.

Утром 19 октября близ села Щетинкино в Красноярском крае прорвало дамбу технического водоема. ЧП случилось на территории золотодобывающей артели. Вода затопила два временных общежития, в которых могли находиться до 80 человек. По предварительным данным, погибли 15 человек. 13 местных жителей числятся пропавшими без вести, писала «Газета.ru». Пострадали 16 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Президент России Владимир Путин поручил сделать все возможное, чтобы помочь людям и не допустить распространения последствий на близлежащие населенные пункты.