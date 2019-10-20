СМИ: силовики задержали гендиректора рудника в Красноярском крае, где прорвало дамбу

«Его везут (в СК региона — прим. ред.) для следственных действий», — приводит агентство слова источника.

Следователи обыскали офис компании-владельца рухнувшей дамбы. Видео Подробнее

«Пятый канал» сообщил, что помимо гендира рудника задержали еще горного мастера и начальника участка артели.

Следователи после ЧП провели обыски в компании «Сибзолото», которая владеет прииском и изъяли у холдинга бухгалтерские документы, а также все технические бумаги и личные дела работников.

Утром 19 октября прорвало дамбу технического водоема в Курагинском районе Красноярского края. Происшествие случилось на территории золотодобывающей артели недалеко от поселка Щетинкино.

Вода затопила два общежития, в которых могли находиться до 80 человек. Всего на момент ЧП в поселке старателей было более 170 человек.

По последним данным погибли 15 человек Шесть человек числятся пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается.

В районе ввели режим чрезвычайного положения, а 21 октября в регионе объявили днем траура по погибшим.