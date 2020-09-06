Вдова актера Бориса Клюева рассказала, что ее муж до последнего момента хотел жить и работать. Он ехал на репетицию вместо процедур и стремился в театр, даже когда не мог уже говорить.

«Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал. Он был очень сильным человеком. Он безумно любил свой театр. Не представляю, как дальше жить», — приводит РИА ФАН слова Виктории Клюевой.

Она добавила, что до конца надеялась, что ее супруг выздоровеет.

Народный артист России Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. Последнее время он боролся с тяжелой болезнью. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Клюева и назвал его «хранителем традиций театра и кино России».

Прощание с актером прошло в Малом театре, в котором он служил всю жизнь. Похоронили Клюева на Троекуровском кладбище Москвы. В последний путь его проводили долгими аплодисментами.

Зрители особенно любят его работы в картинах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и ситкоме «Воронины».