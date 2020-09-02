Путин назвал ушедшего Бориса Клюева «хранителем традиций театра и кино России»

Народный артист России Борис Клюев входил в блистательную плеяду актеров, которые были хранителями легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа. Об этом написал в своих соболезнованиях родным и близким ушедшего из жизни артиста президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что артист пользовался уважением коллег и искренней любовью зрителей за свое высочайшее мастерство и преданность выбранной профессии. Он всегда был открыт и владел удивительным чувством юмора.

«Борис Владимирович Клюев оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека, ценил его щедрый, самобытный талант», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

О смерти Бориса Клюева стало известно в минувший вторник, 1 сентября. Народному артисту было 76 лет. Последние годы он боролся с онкологией, а на вопрос о своем самочувствии всегда обещал не сдаваться.

В последний дни он работал над спектаклем «Большая тройка» в Малом театре, где проработал более 40 лет. До премьеры он не дожил всего два дня.

За годы своей артистической карьеры он успел сыграть более 100 ролей в театре и кино. Зрителям он запомнился по образу графа Рошфора в кинофильме «Д’Артаньян и три мушкетера» и Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Сам он считал своей самой удачной ролью шпиона Трианона из многосерийного телевизионного фильма «ТАСС уполномочен заявить…».

Последние 10 лет зрители могли видеть его в сериале «Воронины» в роли пенсионера Николая Петровича.

Церемония прощания с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре 4 сентября. После артиста похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.