Бориса Клюева проводили в последний путь аплодисментами. Видео

Народного артиста России Бориса Клюева проводили аплодисментами в последний путь. На церемонию прощания с артистом к театру пришли его коллеги, ученики, родственники и близкие друзья.

Церемония прощания с Клюевым проходила утром 4 сентября в Малом театре в Москве. После гражданской панихиды люди вышли на улицу, куда вынесли портрет артиста и гроб. В последний путь актера проводили продолжительными аплодисментами.

Овации не стихали, даже когда катафалк начал отъезжать от театра. Похоронят Клюева на столичном Троекуровском кладбище.

Перед началом церемонии «360» пообщался с друзьями и одноклассниками артиста. Они поделились своими воспоминаниями и отметили, что Клюев был настоящим, порядочным и душевным человеком.

Борис Клюев умер 1 сентября после долгих лет борьбы с онкологическим заболеванием. За годы своей творческой карьеры он успел сыграть в большом количестве фильмов, сериалов и спектаклей. Зрители навсегда запомнят его появление на экране в картинах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Одной из известных работ Клюева стал ситком «Воронины».

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Клюева и назвал его «хранителем традиций театра и кино России».