Церемония прощания с Борисом Клюевым началась в Малом театре. Онлайн-трансляция

Народный артист России Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. В Малом театре началась церемония прощания с актером. Проводить Клюева в последний путь пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. «360» ведет прямую трансляцию с траурного мероприятия.

Борис Клюев последние годы боролся с тяжелой болезнью. Он сыграл более 100 ролей в театре и кино. Зрители особенно любят его работы в картинах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и ситкоме «Воронины».

В последнее время актер готовился к премьере спектакля «Большая тройка (Ялта-45)» в Малом театре. Он репетировал роль 32-го президента США Франклина Рузвельта.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Клюева и назвал его «хранителем традиций театра и кино России». Российский лидер отметил, что актер «оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто его знал и ценил его щедрый, самобытный талант».

После церемонии прощания Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.