Взлет цен на макароны и гречку предложили ограничить

Некоторые магазины задрали цены на крупы и другие товары из-за повышения спроса на фоне пандемии. В Госдуме призвали немедленно ограничить цены продуктов «кризисной корзины».

Депутат Госдумы Борис Чернышов сообщил, что стал получать жалобы от жителей на рост цен в магазинах. Ценники выросли на такие товары, как гречка, макароны, рис, соль и сахар. При этом увеличивается стоимость не только продуктов, но и доставки.

«Разорвать этот замкнутый круг можно только немедленной остановкой роста стоимости „кризисной корзины“», — цитирует Чернышова РИА «Новости».

Он добавил, что никакого дефицита товаров в стране нет, а некоторые ретейлеры специально создают ажиотаж. На фоне этой искусственной ситуации они необоснованно задирают цены. «Опасность подобных спекуляций заключается еще и в том, что повышение цен на продукты начинает двигаться от столицы в регионы, лишая граждан возможности приобрести самое необходимое», — пояснил депутат.

Если гречка в столице будет стоить по 250 рублей, то для жителей города она станет просто дорогой. Но граждане в регионах элементарно не смогут ее купить, подчеркнул Чернышов. Письмо со своей просьбой по ценам он направил главе Минпромторга Денису Мантурову.

Ранее Минпромторг договорился с ретейлерами о стабилизации цен в магазинах. Вице-премьер Виктория Абрамченко заверила россиян, что никакого дефицита продуктов в России нет. Проблема может быть только в том, что крупные магазины не успевают выкладывать товар на полки.