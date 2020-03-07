Мужчинам рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта
Когда выбираете букет, обратите внимание на бутоны. Конечно, более эффектно выглядят уже раскрывшиеся цветы, но они простоят недолго. Лучше купить полураскрытые тюльпаны или розы, чтобы они полностью распустились уже в вазе. Такие букеты будут радовать женщину не один день.
Немаловажна иэластичность лепестков.Если вы отогнули лепесток цветка, а он не вернулся в первоначальное положение, то стоит выбрать другой букет. «У растений „не первой свежести“ лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно, слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении», — объясняют в Роспотребнадзоре.
Если вы видите на бутоне какие-то украшения или яркую бумагу вокруг него, то перед вами уже несвежий цветок. Флористы прибегают к таким хитростям, чтобы продать растения, которые уже начинают увядать.
Как хранить?
После покупки не стоит забывать и о правилах хранения букетов. Цветы не должны оставаться долгое время без воды. В вазу с розами, тюльпанами и гвоздиками можно добавить немного сахара, чтобы они простояли дольше. Перед тем как поставить букет в воду, его требуется обработать.
«Для цветов с мягким толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким, древовидным стеблем требуют следующей обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом или „размочалить“», — советуют специалисты.
Еще необходимо удалить нижние листья со стебля, чтобы они не способствовали размножению бактерий при контакте с водой.
Цветы на праздник всегда подойдут, но если женщины хотят получить что-то определенное, то следует напрямую сказать об этом мужчине. Член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева отмечает, что мужчины не понимают намеков и приведенных примеров.
Цветы — не единственный возможный сюрприз. Защитники природы, например, не рекомендуют дарить букеты. Взамен они предложили сразу несколько интересных вариантов.