Мужчинам рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта

Уже завтра мужчины по всей стране будут радовать женщин охапками цветов. Чтобы не растеряться в многообразии букетов, специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке. Выбирать всегда нужно только свежие цветы.

Когда выбираете букет, обратите внимание на бутоны. Конечно, более эффектно выглядят уже раскрывшиеся цветы, но они простоят недолго. Лучше купить полураскрытые тюльпаны или розы, чтобы они полностью распустились уже в вазе. Такие букеты будут радовать женщину не один день.

Немаловажна иэластичность лепестков.Если вы отогнули лепесток цветка, а он не вернулся в первоначальное положение, то стоит выбрать другой букет. «У растений „не первой свежести“ лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно, слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении», — объясняют в Роспотребнадзоре.

Если вы видите на бутоне какие-то украшения или яркую бумагу вокруг него, то перед вами уже несвежий цветок. Флористы прибегают к таким хитростям, чтобы продать растения, которые уже начинают увядать.

Как хранить?

После покупки не стоит забывать и о правилах хранения букетов. Цветы не должны оставаться долгое время без воды. В вазу с розами, тюльпанами и гвоздиками можно добавить немного сахара, чтобы они простояли дольше. Перед тем как поставить букет в воду, его требуется обработать.

«Для цветов с мягким толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким, древовидным стеблем требуют следующей обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом или „размочалить“», — советуют специалисты.

Еще необходимо удалить нижние листья со стебля, чтобы они не способствовали размножению бактерий при контакте с водой.

Цветы на праздник всегда подойдут, но если женщины хотят получить что-то определенное, то следует напрямую сказать об этом мужчине. Член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева отмечает, что мужчины не понимают намеков и приведенных примеров.

Цветы — не единственный возможный сюрприз. Защитники природы, например, не рекомендуют дарить букеты. Взамен они предложили сразу несколько интересных вариантов.