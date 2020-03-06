Россиян призвали не покупать цветы на 8 Марта. И предложили альтернативу
«WWF призывает обдуманно подходить к вопросу покупки этого подарка, ведь процесс выращивания цветов в теплице и их транспортировка наносят существенный вред окружающей среде и требуют огромного количества ресурсов», — сказали «360» во Всемирном фонде дикой природы.
Перед тем как цветы попадают в многочисленные магазины, их поливают, удобряют химическими веществами и пестицидами. Теплицы требуют обогрева и большого количества ламп для освещения. Затем стебли срезают и развозят заказчикам, используя топливо для грузовиков. От всего этого сильно страдает природа.
Стоит помнить и о том, что большинство букетов на российских прилавках импортные. Это значит, что транспортировка занимает много времени, когда цветы выделяют углекислый газ. Только представьте, один цветок, выращенный в теплице, выделяет 2,9 килограмма этого газа.
Некоторых мужчин не устраивают обычные тюльпаны, и они хотят покорить свою женщину редкими цветами. В ход могут идти подснежники, цикламены или крокусы. Но эти цветы в Красной книге.
Получается, что на 8 Марта нельзя дарить то, что и ассоциируется с этим праздником. Сразу же возникает вопрос, что же делать в таком случае. Оказывается, есть отличная замена срезанным букетам.
«Альтернативой срезанным цветам может стать растение-многолетник в горшке, которое будет долго радовать глаз и не окажется на помойке через три дня», — советуют в WWF.
Кроме цветов
Наверное, никто не будет спорить, что кроме дорогостоящих цветов, есть куча подарков на 8 Марта. Защитники природы предлагают мужчинам не покупать много безделушек, а приобрести что-то одно. Такой презент будет более ценным и качественным.
Подарок можно сделать своими руками. Например, печенье собственного производства в виде цветов или сердечек удивит и порадует ваших близких гораздо больше обычных покупных презентов. Ну а если вы преподнесете в подарок варенье собственного производства, связанный вами шарф, самодельный скраб для тела — восторг гарантированWWF.
Сейчас сделать что-то своими руками вообще не проблема. В Сети есть множество пошаговых видео и лайфхаков. В таком разнообразии каждый может найти то, что точно понравится женщине.
Не стоит забывать и про нематериальные подарки. Угадать с запахом очередных духов или фирмой сумочки можно не всегда, а вот с подарком-впечатлением прогадать сложно.
«Путешествие в катакомбы, урок игры на барабанах, мастер-класс по стрельбе из лука — выбор ярких и необычных приключений огромен. Кроме того, можно подарить билеты на концерт, сертификат на массаж или в салон красоты», — отмечают защитники природы.
Пока вы задумались над подарком, эксперты подсчитали цену завтрака в постель. Такой презент тоже можно преподнести своей любимой женщине.