Россиян призвали не покупать цветы на 8 Марта. И предложили альтернативу

Когда говорят о подарках на 8 Марта, то первым делом в голову приходят цветы. Мужчины сметают с полок букеты и охапками дарят их возлюбленным, коллегам и родственницам. Тюльпаны с розами, конечно, — красиво. Но цветы через пару дней завянут, а вот нанесенный вред природе так и останется. Защитники окружающей среды рассказали, как порадовать женщин, не уничтожая экологию.

«WWF призывает обдуманно подходить к вопросу покупки этого подарка, ведь процесс выращивания цветов в теплице и их транспортировка наносят существенный вред окружающей среде и требуют огромного количества ресурсов», — сказали «360» во Всемирном фонде дикой природы.

Перед тем как цветы попадают в многочисленные магазины, их поливают, удобряют химическими веществами и пестицидами. Теплицы требуют обогрева и большого количества ламп для освещения. Затем стебли срезают и развозят заказчикам, используя топливо для грузовиков. От всего этого сильно страдает природа.

Стоит помнить и о том, что большинство букетов на российских прилавках импортные. Это значит, что транспортировка занимает много времени, когда цветы выделяют углекислый газ. Только представьте, один цветок, выращенный в теплице, выделяет 2,9 килограмма этого газа.

Некоторых мужчин не устраивают обычные тюльпаны, и они хотят покорить свою женщину редкими цветами. В ход могут идти подснежники, цикламены или крокусы. Но эти цветы в Красной книге.

Получается, что на 8 Марта нельзя дарить то, что и ассоциируется с этим праздником. Сразу же возникает вопрос, что же делать в таком случае. Оказывается, есть отличная замена срезанным букетам.

«Альтернативой срезанным цветам может стать растение-многолетник в горшке, которое будет долго радовать глаз и не окажется на помойке через три дня», — советуют в WWF.

Кроме цветов

Наверное, никто не будет спорить, что кроме дорогостоящих цветов, есть куча подарков на 8 Марта. Защитники природы предлагают мужчинам не покупать много безделушек, а приобрести что-то одно. Такой презент будет более ценным и качественным.

Подарок можно сделать своими руками. Например, печенье собственного производства в виде цветов или сердечек удивит и порадует ваших близких гораздо больше обычных покупных презентов. Ну а если вы преподнесете в подарок варенье собственного производства, связанный вами шарф, самодельный скраб для тела — восторг гарантирован WWF.

Сейчас сделать что-то своими руками вообще не проблема. В Сети есть множество пошаговых видео и лайфхаков. В таком разнообразии каждый может найти то, что точно понравится женщине.

Не стоит забывать и про нематериальные подарки. Угадать с запахом очередных духов или фирмой сумочки можно не всегда, а вот с подарком-впечатлением прогадать сложно.

«Путешествие в катакомбы, урок игры на барабанах, мастер-класс по стрельбе из лука — выбор ярких и необычных приключений огромен. Кроме того, можно подарить билеты на концерт, сертификат на массаж или в салон красоты», — отмечают защитники природы.

Пока вы задумались над подарком, эксперты подсчитали цену завтрака в постель. Такой презент тоже можно преподнести своей любимой женщине.