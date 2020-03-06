Цены на цветы подросли из-за коронавируса. Во сколько обойдется букет на 8 Марта?

К 8 Марта стоимость букетов традиционно ползет вверх. А в этом году на ценообразование дополнительно повлиял коронавирус. Рассказываем, как выбрать самые свежие цветы на праздник и во сколько в 2020 году обойдется такой подарок.

Коронавирус и цветы

Перед праздником из-за повышенного спроса стоимость цветов закономерно растет, рассказала «360» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. В этом году на ценообразование дополнительно косвенно повлиял коронавирус. Большинство растений импортируют в Россию из Колумбии, Эквадора, Кении, Голландии, Бельгии. Из-за скачка курса валют стоимость цветов в пересчете на рубли выросла.

Никакими специальными химикатами импортируемые или отечественные цветы от коронавируса не обрабатывают. Их вообще стараются применять поменьше. Современные российские теплицы строят по голландской технологии. Для борьбы с вредителями в них используют других насекомых.

Стоимость букетов

Дешевле всего приобретать букеты в сетевых продовольственных магазинах. У них есть возможность скупать гигантские партии растений по низким оптовым ценам. Но нужно учитывать, что их качество будет гораздо ниже, чем в цветочных магазинах.

«Супермаркеты продают маленькие, еще зеленые тюльпаны и маленькие розочки по 30 рублей. Стоимость нормального красивого тюльпана 50 рублей. А высокая и крупная роза стоит 120-150 рублей. Миксовый букет, где есть не менее пяти-восьми видов растений, сейчас стоит от 1,5 тысячи рублей», — рассказала Сафронова.

К 8 Марта цены в среднем поднимаются на 15-20%, сообщил «360» директор по развитию компании «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский. Но их конкретная стоимость зависит от конечных продавцов.

«Сейчас обычные тюльпаны стоят от 60 до 100 рублей за штуку, махровые — 120-190 рублей. Букеты обойдутся в 2-2,5 тысячи рублей. Чаще всего дарят композиции из 11-15 тюльпанов с дополнительной зеленью — пшеницей или лавандой», — пояснил он.

Что покупать?

Главное правило — покупать только свежие цветы. Тюльпаны нужно выбирать с закрытыми слегка окрашенными бутонами. В вазе они продолжат расти и увеличиваться в размерах. У роз нужно обратить внимание на чашелистники под лепестками. Если они «смотрят» вверх, значит, цветок срезан недавно.

При покупке иностранных растений стоит обратить внимание на самые крайние лепестки, так называемую «рубашку» розы. Они могут быть более темного окраса, огрубевшие или вообще немного скрученные. Их наличие указывает на то, что цветок свежий, его не ощипывали, не старались сделать привлекательнее.

Дома стебли нужно укоротить на полсантиметра-сантиметр. Но только не ножницами. Их лезвия пережмут капилляры, по которым в растение поступает вода. И стоять они будут хуже, чем когда стебли подрезают ножом или секатором.

«Неплохо поставить их в обычную минеральную воду. Нельзя оставлять вазу на сквозняках. Они как на человека, так и на цветок, причем и срезанный, и горшочный, действуют плохо», — пояснила флорист.

Чтобы цветы стояли подольше, нужно ежедневно немного укорачивать стебли и менять воду, подчеркнул Сухаржевский. Если есть возможность, она должна быть отфильтрованной или отстоянной в течение суток. Нелишним будет приобрести во флористическом магазине специальное средство в пакетиках, которое убьет микрофлору в воде и позволит цветам простоять подольше.

Цветочная мода

Сейчас в моде неплотные, «лохматые» букеты. Как будто охапку растений набрали в поле и все они торчат в разные стороны. Но дамам в возрасте флорист рекомендовала дарить цветущие растения в горшках. Женщинам придется заботиться о них, они будут ощущать себя нужными.

«Намного грустнее смотреть, как через несколько дней срезанный цветок умирает, чем любоваться горшочным растением, которое отцветает. Потом за ним нужно ухаживать, поливать, удалять сухие листики. Для пожилого человека это очень важно», — заключила она.

Последние несколько лет в тренде букеты нежной цветовой гаммы — белые, нежно-розовые, пудровых или сиреневых оттенков, добавил Сухаржевский. Хотя еще совсем недавно мужчины предпочитали дарить своим дамам букеты из крупных красных роз.

«А что касается 8 Марта, то в отличие от других праздников наши дамы любят, когда им дарят яркие букеты с желтыми и оранжевыми цветами», — подытожил он.