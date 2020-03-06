Женщинам посоветовали прямо сказать мужчинам о желанных подарках на 8 Марта

Женщины должны честно назвать подарки, которые не хотят получить в Международный женский день от мужчин. Об этом заявила член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева.

По ее словам, представители сильного пола не всегда понимают намеки, тогда как женщинам они могут казаться очевидными.

Как отметила психолог, мужчины иногда не смогут расценить приведенный пример в качестве намека. Может быть, по невнимательности, а может, они не поняли, что вы намекаете на подарок для себя.

Челышева посоветовала женщинам буквально составлять список нежелательных подарков. При этом она отметила важность искренне радоваться даже тому подарку, который не понравился. Ситуацию можно перевести в шутки, а некоторое время спустя спокойно сказать, что подарок вышел не совсем удачным.

«Ведь, покупая ту или иную вещь, человек вложился в нее не только финансово, но и эмоционально. Для него важно порадовать и впечатлить вас, он ждет соответствующей эмоциональной реакции», — указала психолог.

По крайней мере мужчинам уже дали один совет: не покупать цветы на 8 Марта, заменив их на растение-многолетник в горшке, чтобы не наносить вред экологии.