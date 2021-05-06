Муж пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом рассказал о подготовке к третьей операции

Врачи готовят Марию Артемову, пострадавшую в аварии с блогером Эдвардом Билом, к третьей операции. Об этом «360» рассказал ее муж Константин.

«Пока особо никаких [успехов], ждем третью операцию», — сообщил мужчина.

Мария чувствует себя нормально, по его словам. Константин навещает ее в больнице почти каждый день.

Дети до сих пор не виделись с мамой. Константин объяснил, что не хочет приводить их в больницу, так как опасается коронавируса, а также чтобы не ломать их психику. Москвичке уже сделали две операции, на очереди еще одна.

«[Операция] на правую ногу. Там две операции на правой ноге. Одна уже была, такая, техническая. Вот сейчас ждем, когда завершающая будет. Не знаю, последняя она или нет», — сказал Константин.

Авария с Эдвардом Билом произошла в Москве 1 апреля. Блогер за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в Volkswagen, которым управляла Мария Артемова. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Спустя шесть дней она вышла из комы.

Супруг Марии ранее рассказывал, что она долго восстанавливалась после первой операции на левой ноге.

Эдвард Бил ранее прошел психиатрическую экспертизу. Его признали полностью адекватным. Суд не стал арестовывать блогера, наложив на него определенные ограничения. Ему нельзя покидать дом с 22:00 до 08:00, пользоваться интернетом и посещать массовые мероприятия. У него на ноге электронный браслет.