«Люди очень злые». Эдвард Бил прошел психиатрическую экспертизу и пожаловался на травлю

Блогер Эдвард Бил в понедельник прошел психиатрическую экспертизу. После посещения больницы он рассказал, что с ним все в порядке и его признали полностью адекватным. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

В больнице Билу задавали вопросы о том, не пытается ли он «откосить» и уйти от ответственности.

«Там прямой вопрос был, что „если вы сейчас скажете нам, что вы страдаете чем-то, мы вас принудительно на лечение отправим, вы сможете уйти от уголовной ответственности“. Я говорю: “Нет, у нас все в порядке, мы не ходатайствовали на это“. Просто это определенная экспертиза. Нужно было это сделать, это не я выбрал. Многие люди подумали, что мы специально подаем сюда запрос, чтобы нас „откосили“. Прошли ее, все в порядке. Выявили, что адекватный полностью», — сообщил блогер.

Бил рассказал, что каждые два дня спрашивает о здоровье Марии Артемовой, которая пострадала в ДТП с его участием. По его словам, с ней все хорошо, она идет на поправку.

«Очень скоро и очень быстро встанет на ноги. Там у нее аппараты Илизарова на ногах, таз ей собрали, две операции. Сейчас еще одна будет, уже была одна. Примирение сторон сейчас тоже будет. Мы подписываем определенные документы. Ну, там идет соглашение, чтобы они ознакомились. Подпишем, значит», — сказал Бил.

Блогер уточнил, что речь идет о компенсациях Марии, а также другим пострадавшим в ДТП.

По словам Била, его лишат водительских прав на срок от трех лет. Но после произошедшего он зарекся когда-либо еще садиться за руль.

«Я не скажу, что я ездил всегда спокойно. Бывало, превышал скорость. Но то, что навешивают, что у меня там миллиарды штрафов, — это неправда», — сказал Бил.

Он также сообщил, что сейчас ничем не занимается, хотя ему советуют писать сценарии для новых видео.

«Ну какие сценарии? Я на нерваках даже до сих пор, хоть она идет на улучшение. У нас страна такая, увидели там, что-то случилось. Люди очень злые. Я не понимаю почему. Очень кусают сильно все прямо, обрушивается такой хейт… Казалось бы, столько лет мы работаем», — посетовал блогер.

Муж Марии Артемовой ранее рассказал «360» о состоянии супруги после операции.

Авария с участием Эдварда Била произошла на Садовом кольце 1 апреля. Блогер на Audi RS6 вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, за рулем которого находилась Мария Артемова. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Всего в ДТП попало пять машин.