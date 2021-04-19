Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом Мария Артемова перенесла сложную операцию на левой ноге. Сейчас она чувствует себя нормально и готовится ко второй операции. Об этом «360» рассказал ее муж Константин.

«На той неделе была сложнейшая операция на ногу. Прошла успешно. Ждем, наверное, на этой неделе будет будет следующая операция. После первой долго восстанавливалась, после наркоза. Сама операция долго длилась. Держится, но подустала, это видно», — рассказал он.

Супруг отметил, что приезжает к ней каждый день. Мария уже разговаривает и интересуется, как произошла авария.

«Она разговаривает, интересует как все было. Сначала как бы скрывал. Момент аварии она, конечно, не помнит», — сообщил Константин.

Сейчас самочувствие у Марии Артемовой нормальное, по его словам.

«Девочка боевая. У нее мама (Мэри Бушуева — прим. ред.) какая была. Она всегда ее вспоминает. Говорит, что мама столько страдала, боролась за жизни, поэтому она не может иначе. Человек держится, борется за свою жизнь», — добавил муж.

Теперь предстоит подготовиться к следующей операции. Хоть вторая нога была меньше повреждена, супруги все равно переживают.

«В данный момент она чувствует себя неплохо, но, конечно, все болит. Слава Богу, что ничего не ухудшается, надеюсь, и не ухудшится. Пока все нормально», — заключил собеседник «360».

Мария Артемова получила серьезные травмы в ДТП с участием блогера Эдварда Била. Авария произошла в центре Москвы 1 апреля. Бил вылетел на встречку и столкнулся с Volkswagen, за рулем которого находилась женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Через шесть дней она вышла из комы.