Мурашко не увидел смысла в тотальном масочном режиме в России

Вводить тотальный масочный режим не имеет смысла. Россия — большая страна, поэтому наряду с постановлением главного санитарного врача, эффективно решать вопросы об ограничениях на местах. Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Масочный режим в России регламентируется строго постановлениями главного санитарного врача. У нас разработана, в том числе, гибкая система введения определенных ограничений в регионах. Россия очень большая страна. И поэтому вводить одновременно на всей территории одинаковый режим не имеет смысла. Локальные режимы вводятся губернаторами каждого региона», — приводит РИА «Новости» слова главы здравоохранительного ведомства.

С 28 октября всех россиян обязали носить маски в общественных местах и в транспорте. По улице можно ходить без СИЗ. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что россияне смогут снять маски, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса.

Мурашко подчеркнул, что это время не за горами. Люди начнут массово получать вакцину в январе–феврале 2021 года. По прогнозам министра, в следующем году число вакцинированных россиян достигнет нескольких десятков миллионов.