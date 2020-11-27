Глава Минздрава допустил завершение пандемии коронавируса в России в 2021 году

«Мы все для этого делаем», — ответил Мурашко на вопрос, рассчитывает ли он на победу над коронавирусом в следующем году.

Он добавил, что массовая вакцинация не за горами — она начнется в начале следующего года. Кто-то прививается уже сейчас. Группы риска получат вакцину в декабре.

«Вакцинация уже началась. Она идет. Сейчас идет полным ходом масштабирование производства. То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе–феврале. <…> Вакцинация, как любая медицинская помощь, проводится только при согласии пациента», — подчеркнул глава Минздрава. Число привитых от коронавируса в следующем году достигнет нескольких десятков миллионов.

В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса: «Спутник V» создали в Центре имени Гамалеи, а «ЭпиВакКорону» — в «Векторе».

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александр Рыжиков сообщил, что их вакциной будут прививать раз в три года. Препарат не навредит даже бессимптомному заболевшему COVID-19. Делать прививку можно будет и людям с диабетом, и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот 10 декабря, а во всех регионах появится в следующем году.