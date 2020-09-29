Москвичей предупредили об ухудшении эпидемической ситуации в столице

Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается с каждым днем. Мэр столицы Сергей Собянин напомнил пожилым жителям мегаполиса, что сейчас стоит поберечься и лишний раз не выходить из дома.

«Должен сказать, что ситуация у нас с каждым днем становится сложнее по выявляемости количества ковидных больных и по госпитализации. Мы настоятельно рекомендовали людям старше 65 лет находиться дома, поберечься от контактов, но вот, к сожалению, мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу», — заявил Собянин во время визита в кардиологический корпуса ГКБ имени Давыдовского после капитального ремонта.

Градоначальник добавил, что по мегаполису сейчас ежедневно передвигаются около 300 тысяч пожилых людей. Это меньше, чем до пандемии коронавируса, однако риск все равно велик. В связи с ростом числа выявляемых каждый день случаев COVID-19, в столичном метро усилили контроль за ношением защитных масок.

Ранее Собянин объявил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Москве, школьникам продлят осенние каникулы до двух недель. Это решение столичных властей поддержали в Совфеде.

На позапрошлой неделе мэр столицы попросил работодателей продлить удаленку для сотрудников на пару месяцев.