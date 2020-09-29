Продление каникул для столичных школьников поддержали в Совфеде

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах в октябре для столичных школьников. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала такое решение.

Уточняется, что эти меры будут введены по рекомендации санитарных врачей с учетом осеннего увеличения числа случаев простудных заболеваний и распространения коронавируса. По словам Гумеровой, в зависимости от эпидемиологической ситуации в разных субъектах нашей страны принимаются соответствующие решения, сообщил сайт RT.

«На мой взгляд, решение продлить осенние каникулы, причем это сделать одномоментно, чтобы в каждой школе было одинаково по срокам, достаточно разумное, востребованное временем», — отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что многие школы выбирают учебные программы самостоятельно. Председатель заключила, что введенная Собяниным мера поможет снизить риски заражения респираторными инфекциями.