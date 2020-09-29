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    29 сентября 2020, 14:25

    Продление каникул для столичных школьников поддержали в Совфеде

    Полина Петрова

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах в октябре для столичных школьников. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала такое решение.
    Продление каникул для столичных школьников поддержали в Совфеде

    Уточняется, что эти меры будут введены по рекомендации санитарных врачей с учетом осеннего увеличения числа случаев простудных заболеваний и распространения коронавируса. По словам Гумеровой, в зависимости от эпидемиологической ситуации в разных субъектах нашей страны принимаются соответствующие решения, сообщил сайт RT.

    «На мой взгляд, решение продлить осенние каникулы, причем это сделать одномоментно, чтобы в каждой школе было одинаково по срокам, достаточно разумное, востребованное временем», — отметила парламентарий.

    Она подчеркнула, что многие школы выбирают учебные программы самостоятельно. Председатель заключила, что введенная Собяниным мера поможет снизить риски заражения респираторными инфекциями.

    Новости SMI.FM