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    28 сентября 2020, 11:41

    Контроль за ношением масок усилили в метро Москвы

    Александра Ломейко

    На нескольких столичных станциях метро стали строже следить за соблюдением масочного режима. Сотрудники подземки требуют, чтобы пассажиры надели маски. Штрафы им не выписывают.
    Контроль за ношением масок усилили в метро Москвы

    Бдительность в Московском метрополитене усилили утром 28 сентября, сообщил «Интерфакс». На наличие средств защиты в том числе обращали внимание на «Пушкинской».

    Пассажиров выборочно проверяли ручными детекторами, помимо привычного прохода через рамки металлоискателей. Если человек пытался зайти в подземку без маски, то с ним проводили разъяснительную работу. Штрафных квитанций никому не выписали. Носить перчатки у спустившихся в метро тоже пока не требуют.

    На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин, напомнило ИА Nation News, обратился к горожанам с призывом соблюдать в общественных местах, транспорте и магазинах масочный режим.

    Столичные власти рекомендовали пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, выходить из дома как можно реже.

    За последние сутки в России впервые за три месяца подтвердили более восьми тысяч случаев COVID-19.

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