Контроль за ношением масок усилили в метро Москвы

На нескольких столичных станциях метро стали строже следить за соблюдением масочного режима. Сотрудники подземки требуют, чтобы пассажиры надели маски. Штрафы им не выписывают.

Бдительность в Московском метрополитене усилили утром 28 сентября, сообщил «Интерфакс». На наличие средств защиты в том числе обращали внимание на «Пушкинской».

Пассажиров выборочно проверяли ручными детекторами, помимо привычного прохода через рамки металлоискателей. Если человек пытался зайти в подземку без маски, то с ним проводили разъяснительную работу. Штрафных квитанций никому не выписали. Носить перчатки у спустившихся в метро тоже пока не требуют.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин, напомнило ИА Nation News, обратился к горожанам с призывом соблюдать в общественных местах, транспорте и магазинах масочный режим.

Столичные власти рекомендовали пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, выходить из дома как можно реже.

За последние сутки в России впервые за три месяца подтвердили более восьми тысяч случаев COVID-19.